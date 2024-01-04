Події

13:32 04.01.2024

У ніч на 4 січня на російському аеродромі "Шагол" згорів Су-34 - ГУР Міноборони України

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У ніч на 4 січня на російському аеродромі "Шагол" згорів Су-34 - ГУР Міноборони України

У ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" (м. Челябінськ) згорів тактичний бомбардувальник Су-34, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На росії згорів бомбардувальник Су-34. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" (м. чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34", - ідеться в повідомленні ГУР Міноборони України.

Як повідомляється, бойовий літак входив до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. "Причини займання літака уточнюються", - додали в ГУР.

 

Теги: #су_34 #гур_міноборони

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