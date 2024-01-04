Події

13:05 04.01.2024

До вихідних в Україні трохи похолодає, у Чернігівській та Сумській областях вночі сильні морози

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До вихідних в Україні трохи похолодає, у Чернігівській та Сумській областях вночі сильні морози

У п'ятницю, 5 січня, в Україні невеликий дощ і мокрий сніг, вночі в Закарпатській та Івано-Франківській областях помірний дощ, у Карпатах і вдень на сході країни помірні опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на півночі країни на дорогах місцями ожеледиця, у Чернігівській та Сумській областях ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла; на півдні країни вдень 7-12° тепла; на півночі Чернігівської та Сумської областей вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 5 січня невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 5 січня за весь час метеорологічних спостережень найвища температура вдень була +8,4° у 1925 р., а найнижча вночі -26,8° у 1935 р.

У суботу, 6 січня, у більшості областей України без опадів, лише в західних, вдень і північних областях невеликий сніг, на заході країни з дощем.

Температура в північній частині країни вночі 4-9° (на півночі Чернігівської та Сумської областей 8-13° морозу), удень 0-5° морозу; на решті території вночі 0-5° морозу, удень 0-5° тепла, у південній частині та на Закарпатті 3-8° тепла, у Криму до 11°.

Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с, вдень у південних і центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 6 січня вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Теги: #погода #прогноз

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