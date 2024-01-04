Події

12:11 04.01.2024

Житель Черкас проведе 9 років у в'язниці за передачу ворогові координат розташування систем ППО

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Суд визнав винним і засудив до 9 років позбавлення волі жителя Черкас за розповсюдження інформації про розташування і рух Збройних сил України, а також систем ППО, повідомила пресслужба Черкаської міської прокуратури.

"За публічним обвинуваченням прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому розповсюдженні інформації про розташування та рух Збройних сил України. Йому призначено покарання - 9 років позбавлення волі", - йдеться в пресрелізі прокуратури в четвер.

Як повідомляється, з травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкаської області. До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у Google Maps з точними координатами. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану "роботу" 27,6 тис. грн. До вироку суду він перебував під вартою.

Теги: #прокуратура #інформатор

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