Окупанти обстріляли 9 сіл у Новгород-Сіверському та Шосткинському районах, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу шість сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області та три села Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер уранці.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Архипівка - три приходи, імовірно міномет 120 мм; Хотіївка - чотири приходи, імовірно ствольна артилерія; Костобобрів - п'ять приходів, імовірно танк; Тимоновичі - п'ять приходів, імовірно ствольна артилерія; Леонівка - п'ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Сумська область. Шосткинський район: Марчихина Буда - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм; Чуйківка - два приходи, ймовірно ствольна артилерія; Прогрес - два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Загалом за добу нараховано дев'ять обстрілів (34 вибухи) з різних видів озброєння.