Російські війська, ймовірно, використовували С-300 під час обстрілу Снігурівки на Миколаївщині, поранено 4 людей

Унаслідок російського обстрілу м. Снігурівка (Миколаївська обл.) поранено чотирьох місцевих жителів, серед них 12-річна дівчинка, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 3 січня близько 17:45 російська армія, попередньо із застосуванням зенітно-ракетного комплексу "С-300", обстріляла м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області. Четверо місцевих жителів - двоє чоловіків, жінка та 12-річна дівчинка, дістали поранення. Дівчинка - у важкому стані", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, внаслідок атаки пошкоджено понад 30 житлових будинків і господарських будівель, транспортні засоби містян. Жителів прилеглих до місця події будинків евакуйовано.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - зазначено в повідомленні.