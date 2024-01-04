У Миколаївській області через обстріли РФ за добу поранено п'ятьох осіб, зокрема дитину

У Миколаївській області через обстріли РФ за минулу добу поранено п'ятьох осіб, зокрема дитину, інформував про наслідки ворожих обстрілів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07:40 четверга, 4 січня.

"Миколаївський район. Учора, 3 січня, о 08:30 у Чорноморській громаді, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Власниця будинку отримала тілесні ушкодження.

Зранку, 4 січня, о 6:46 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Сталося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури. Також зранку, о 07:33 відбувся ще один артилерійський обстріл міста. Наслідки уточнюються", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також Кім інформував про ракетний удар по Баштанському району.

"Увечері, 3 січня, ворог завдав ракетного удару по м. Снігурівка. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Чотири людини дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них - неповнолітня дівчинка", - наголосив очільник ОВА.