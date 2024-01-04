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06:57 04.01.2024

Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на морські судна

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Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на морські судна

Члени Ради Безпеки ООН у середу закликали хуситів припинити напади на судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що вони незаконні й загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та світовим постачанням продовольства, повідомляє Reuters 3 січня.

Радбез також зажадав, щоб хусити звільнили Galaxy Leader, японське вантажне судно, пов'язане з ізраїльською компанією, і його екіпаж, які угруповання захопило 19 листопада. Водночас жодних інших кроків з боку Радбезу на відкритому засіданні не було зроблено.

Зазначається, що Сполучені Штати та інші країни сформували військово-морську оперативну групу, Prosperity Guardian, для захисту цивільних суден. Американські військові кораблі збили зброю, випущену хуситами, а в неділю потопили швидкісні катери бойовиків.

За кілька годин до початку засідання Ради Безпеки США і 12 інших країн у спільній заяві попередили, що хусити "нестимуть відповідальність", якщо атаки продовжаться.

Як повідомляє Reuters, під час засідання представники США, Великої Британії та Ізраїлю звинуватили Іран у підтримці нападів, оскільки самим бойовикам було б важко ефективно відслідковувати комерційні судна і завдавати по них ударів.

 

 

 

Теги: #сша #оон #напади #хусити

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