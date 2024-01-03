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22:51 03.01.2024

Окупанти за день обстріляли дев'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 180 вибухів

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Окупанти за день обстріляли дев'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 180 вибухів

 Російські війська за день обстріляли дев'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 180 вибухів, унаслідок чого травмовано одного жителя, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на кордоні станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Серединно-Будська, Свєська громади", - вказано в повідомленні в Телеграм-каналі.

За даними ОВА, Великописарівська громада зазнала гранатометного обстрілу (12 вибухів) і артобстрілу (33 вибухи). Травмовано одну цивільну особу.

Також росіяни гатили з мінометів по громадах: Миропільській (26 вибухів), Хотінській (4 вибухи), Глухівській (1 вибух), Свеській (4 вибухи), Краснопільській (скинуто 13 мін), Юнаківській (13 вибухів) та Середино-Будській (2 вибухи).

Крім того, по території Білопільської громади окупанти гатили із самохідної артилерійської установки (11 вибухів), реактивної системи залпового вогню (20 вибухів), міномету (14 вибухів) і гранатометів (34 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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