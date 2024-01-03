Події

20:22 03.01.2024

Психологи МВС і ДСНС надали допомогу майже 700 постраждалим від масованих обстрілів 29 грудня і 2 січня

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Після масованих обстрілів 29 грудня і 3 січня для роботи з постраждалими було залучено 50 психологів Міністерства внутрішніх справ і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які пройшли підготовку за Всеукраїнською програмою ментального здоров'я, повідомляє пресслужба МВС.

"Після масованих обстрілів, 29 грудня та 2 січня, допомогу в різних куточках країни було вчасно надано майже 700 українцям. Залучили 50 психологів МВС та ДСНС, які пройшли відповідну підготовку в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #психологи #обстріли #ментальне_здоровя

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