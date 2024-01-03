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19:02 03.01.2024

Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

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Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Проведено черговий обмін, сьогодні нарешті через значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулися в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з о. Зміїний, ЧАЕС, які ще в перші дні були захоплені, з "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, ЗСУ - тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго", - сказав Буданов після проведення обміну в середу, відео якого оприлюднив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Глава розвідки зазначив, що участь в організації цього процесу безпосередньо також брала сторона ОАЕ.

"І з її допомогою разом ми змогли це зробити", - додав він.

Як повідомлялося, найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими відбувся між Україною та РФ, у рамках нього вдалося звільнити 230 українців та українок.

Теги: #полонені_обмін #буданов

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