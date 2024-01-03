Події

18:25 03.01.2024

Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

1 хв читати
Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими відбувся між Україною і РФ, у рамках нього вдалося звільнити 230 українців і українок, повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в середу.

"Додому повертаються 230 захисників. Серед них представники Збройних сил України - 130 (серед них ТРО - 14, ВМС - 14), Національної гвардії - 55, Державної прикордонної служби - 38, Національної поліції - 1 і шестеро цивільних, незаконно позбавлених волі", - йдеться в повідомленні.

Серед повернутих - 182 особи, які мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також 48 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи".

"Більшість звільнених - чоловіки (225), п'ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцять - офіцери", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

У військовому відомстві держави-агресора повідомляють про повернення з полону 248 російських військовослужбовців за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Теги: #обмін_полоненими

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 03.12.2023
РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації про причини призупинення обмінів військовополоненими

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації про причини призупинення обмінів військовополоненими

14:30 25.05.2023
Україна повертає з полону ще 106 осіб

Україна повертає з полону ще 106 осіб

16:06 06.05.2023
Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі"

Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі"

16:32 26.04.2023
Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

11:01 16.04.2023
130 українців повернуто з полону на Великдень

130 українців повернуто з полону на Великдень

19:05 07.04.2023
Україна з нагоди початку Рамадану пропонувала РФ обміняти військовополонених, які сповідують іслам, - "всіх на всіх", але в Москві відмовилися

Україна з нагоди початку Рамадану пропонувала РФ обміняти військовополонених, які сповідують іслам, - "всіх на всіх", але в Москві відмовилися

18:40 16.02.2023
Під час чергового обміну полоненими між Україною та РФ вдалося звільнити 100 українських військовослужбовців та одного цивільного

Під час чергового обміну полоненими між Україною та РФ вдалося звільнити 100 українських військовослужбовців та одного цивільного

17:09 01.12.2022
Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

16:21 01.12.2022
Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

16:10 24.11.2022
Україна повернула з російського полону 50 воїнів

Україна повернула з російського полону 50 воїнів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО

Від ракетного удару по Києву 29 грудня загинули 30 осіб, рятувальні роботи завершено - МВС

Понад 70 людей загинули під час вибуху біля могили генерала Сулеймані в іранському місті Керман

ОСТАННЄ

Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих "прильотів" по Києву 2 січня

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

У районі Вербового на Запоріжжі українські воїни покращили тактичне становище

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО

Аграрії у 2023 році відновили роботи на 208 тис. га розмінованих сільгоспземель

Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків - ВМС ЗСУ

На операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів знадобиться 3-5 років - ВМС ЗСУ

Zezman Holding планує побудувати стійкі містечка поруч із Києвом та Ужгородом

На Офіційному порталі Києва оприлюднили перелік укриттів, доступний людям із порушеннями зору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА