Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими відбувся між Україною і РФ, у рамках нього вдалося звільнити 230 українців і українок, повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в середу.

"Додому повертаються 230 захисників. Серед них представники Збройних сил України - 130 (серед них ТРО - 14, ВМС - 14), Національної гвардії - 55, Державної прикордонної служби - 38, Національної поліції - 1 і шестеро цивільних, незаконно позбавлених волі", - йдеться в повідомленні.

Серед повернутих - 182 особи, які мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також 48 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи".

"Більшість звільнених - чоловіки (225), п'ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцять - офіцери", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

У військовому відомстві держави-агресора повідомляють про повернення з полону 248 російських військовослужбовців за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.