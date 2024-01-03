На Офіційному порталі Києва оприлюднили перелік укриттів, доступний людям із порушеннями зору

Список укриттів Києва адаптували для людей із вадами зору, таблиця з адресами розміщена на Офіційному порталі Києва за посиланням.

Як зазначила уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петровська, такий формат дає змогу людям із повною втратою зору за допомогою спеціальних програм знайти, де найближча до них захисна споруда.

"Від того, наскільки доступний вебсайт чи застосунок, залежить, чи отримують усі громадяни інформацію в повному обсязі та чи зможуть задовольнити власні потреби. Ми маємо розвивати інклюзивне онлайн-середовище, де кожен може користуватися всією інформацією в мережі", - зазначила Петровська.