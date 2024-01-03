Керівника в'язниці "Ізоляція" засуджено до 15 років в'язниці

Суд засудив до 15 років позбавлення волі керівника створеної ворогом на тимчасово окупованій території Донецької області в'язниці "Ізоляція", інформують в Офісі генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генерального прокурора засуджено так званого керівника в’язниці "Ізоляція" на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, коменданта "Ізоляції" визнано винним в участі в терористичній організації та непередбачених законом воєнізованих збройних формуваннях, а також порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 та ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"Судом призначено найбільш суворе покарання, передбачене відповідними статтями Кримінального кодексу України, що інкримінувались йому – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначено в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що цю в'язницю було створено для незаконного тримання військовополонених і цивільних осіб, їх катувань, заподіяння каліцтв із метою отримання свідчень про нібито вчинення ними злочинів, а також залякування та психологічного тиску.

У повідомленні уточнюють, що з жовтня 2014 року до лютого 2018 року фігурант організовував обмеження волі 22 потерпілих - їх тримали в катівні "Ізоляція".

"Так званий керівник в’язниці, а також за його наказом інші учасники не передбаченого законом воєнізованого формування "мдб днр" застосовували до потерпілих фізичне та психічне насильство, катували, імітували розстріл. Вони наносили їм удари палицями по різних частинах тіла, застосовували електричний струм. Утримували потерпілих в нелюдських умовах, без харчування і води, а також можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, на суді комендант "Ізоляції" своєї провини не визнав.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління СБУ.