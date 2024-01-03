Події

14:45 03.01.2024

Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці, одна людина загинула, одна поранена - ОВА

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У середу вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по м. Авдіївці Донецької області, внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік, також дістала поранення 50-річна жінка, її шпиталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці. Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту чотири ракети і поцілили у житлову забудову. 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

 

Теги: #удар #авдіївка

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