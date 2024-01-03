Росія змінила підхід до планування дальніх ракетних ударів по території України - британська розвідка

Останні російські удари по території України свідчать про зміну підходів російського командування до проведення дальніх ударів, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"З 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх ударних операцій проти України. Її сили задіяли значну частину запасів крилатих і балістичних ракет повітряного базування, які вони накопичили за останні місяці", - йдеться в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що ці удари, ймовірно, насамперед були спрямовані проти оборонної промисловості України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких основний акцент було зроблено на удари по енергетичній інфраструктурі України. Також у міністерстві нагадали, що, схоже, Росія була готова відновити цю кампанію, завдавши ударів по енергетичних об'єктах на початку грудня 2023 року.

"Ці нові операції припускають, принаймні, тимчасову зміну підходу Росії до завдання дальніх ударів. Російські фахівці з планування, безумовно, усвідомлюють зростаючу важливість оборонно-промислового потенціалу в міру підготовки до тривалої війни", - йдеться в повідомленні.