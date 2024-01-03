Російські окупанти на таврійському напрямку втратили 386 осіб і 40 одиниць техніки - Тарнавський

Російські окупанти зменшили кількість піхотних атак на таврійському напрямку й активно завдають ударів із застосуванням авіації та артилерії, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на мар’їнському напрямку. Загалом минулої доби противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень і здійснив 937 артобстрілів", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога становлять 386 осіб і 40 одиниць військової техніки.

"Зокрема, три ББМ, шість артсистем, 14 БПЛА, дев’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Знищено один склад боєприпасів. Чотири окупанти здалися в полон", - уточнив командувач.