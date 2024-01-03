Королева Данії збереже титул після зречення від престолу

83-річна королева Данії Маргрете II збереже титул королеви після зречення від престолу 14 січня, про яке вона несподівано оголосила напередодні Нового року.

Відповідне роз'яснення у вівторок, 2 січня, опублікував королівський двір Данії.

"Після зміни престолу Її Величність королева залишатиметься Її Величністю і носитиме титул Її Величність королева Маргрете", - йдеться в повідомленні данського королівського двору.

Після сходження на трон кронпринц Фредерік матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, принцеса Марія, відповідно, буде Його Високістю королевою Мері.

Син королівського подружжя Данії принц Крістіан після 14 січня стане кронпринцом - прямим спадкоємцем престолу.

Як повідомлялося, 31 грудня 2023 р. королева Данії Маргрете II під час свого новорічного виступу оголосила про те, що залишає королівський престол, повідомляють на сайті данського телеканалу TV2 у неділю.