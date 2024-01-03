Події

03:47 03.01.2024

Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

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Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України, Європейський союз підтримує Україну, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Росія почала новий рік із запуску понад сотні ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, націлених на мирне населення, що руйнують житлові квартали та інфраструктуру життєзабезпечення", - написав він у соцмережі Х.

"Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини. Ми стоїмо з Україною!", - зазначив він.

Теги: #рф #україна #атаки #боррель

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