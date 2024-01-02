У Київській області збільшилася кількість пошкоджених унаслідок російської атаки об'єктів

У Київській області станом на 21:00 вечора вівторка збільшилася кількість пошкоджених унаслідок російської атаки об'єктів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В області триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Зросла кількість пошкоджених об'єктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, станом на 21:00 пошкоджено 39 приватних будинків, ️14 багатоквартирних будинків, ️2 приміщення освітніх установ, ️90 автомобілів, складські приміщення, церкву, низку підприємств.

Також пошкоджено приміщення обласного реабілітаційного центру.

Разом з тим, найбільша кількість пошкоджених багатоквартирних будинків у м. Вишневе.

"Понад 700 мешканцям цих будинків надається вся необхідна допомога. Тісно співпрацюємо з місцевою владою та нашими партнерами, щоб допомогти кожній родині", - зазначив Кравченко.

За його словами, енергетики вже відновили електропостачання всім жителям області. Світло повернули 184 тисячам сімей.

"Кількість постраждалих не змінилася. По допомогу до медиків звернулися 16 осіб. Серед них дитина. Унаслідок атаки загинуло двоє жителів регіону", - підсумував він.