Зеленський про масований удар РФ по Україні: Ще жодна держава не відбивала раніше подібних комбінованих ударів - дронами, ракетами та балістикою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще жодна держава у світі, як сьогодні вночі Україна, раніше не відбивала таких комбінованих ударів дронами, крилатими і балістичними ракетами, які по ній випустила Російська Федерація.

"Лише за кілька цих днів, з 29 грудня і по сьогодні, Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів". Ще жодна держава не відбивала подібних ударів - комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 "кинджалів"", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував кожному воїну Повітряних Сил ЗСУ, усім бійцям мобільних вогневих груп, зенітникам, які були причетні до відбиття атаки.

Зеленський також повідомив, що наразі тривають рятувальні операції, команди рятувальників працюватимуть цілодобово.

"Усім, хто був поранений, - а це 130 осіб - надається і буде надаватися необхідна допомога: Харків і область, Київ і область, Запоріжжя, всі міста і райони, які постраждали", - заявив президент.

Крім того, він наголосив, що Україні на тлі масованих російських атак критично необхідно більше систем ППО і ракет для ППО.