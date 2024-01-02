Події

20:25 02.01.2024

Ліквідація пожеж у Подільському районі Києва триває

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Ліквідація пожеж у Подільському районі Києва триває

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) станом на 20:00 продовжують ліквідацію пожеж за двома адресами в Подільському районі Києва, повідомляє ДСНС.

"Ліквідація наслідків ворожих ударів. Станом на 20:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами в Подільському районі м. Києва", - ідеться в повідомленні ДСНС у вівторок увечері.

Кількість постраждалих не змінилася. За даними ДСНС, загалом наразі внаслідок атаки в Україні загинуло 5 осіб, ще 130 - постраждали.

 

 

 

Теги: #наслідки #ракетна_атака

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