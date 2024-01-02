Події

17:21 02.01.2024

У Вишневому на Київщині розгорнули мобільний пункт обігріву - ДСНС

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У Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків російського масованого ракетного удару, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У м. Вишневе розгорнуто мобільний пункт обігріву, оснащений усім необхідним. Люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, зв'язатися з рідними та близькими - усім надається необхідна допомога та супровід представників оперативних служб. На місці також працюють психологи ДСНС, які надають психологічну підтримку мешканцям пошкоджених будинків", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Додатково в місті повторно оглядають помешкання, де могли залишитися літні люди, які потребують допомоги. В одній із квартир була самотня літня жінка, якій стало зле. Рятувальники транспортували її до швидкої медичної допомоги.

 

Теги: #дснс #київська_область

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