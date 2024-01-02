У Вишневому на Київщині розгорнули мобільний пункт обігріву - ДСНС

У Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків російського масованого ракетного удару, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У м. Вишневе розгорнуто мобільний пункт обігріву, оснащений усім необхідним. Люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, зв'язатися з рідними та близькими - усім надається необхідна допомога та супровід представників оперативних служб. На місці також працюють психологи ДСНС, які надають психологічну підтримку мешканцям пошкоджених будинків", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Додатково в місті повторно оглядають помешкання, де могли залишитися літні люди, які потребують допомоги. В одній із квартир була самотня літня жінка, якій стало зле. Рятувальники транспортували її до швидкої медичної допомоги.