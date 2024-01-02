Тарнавський: Зменшивши кількість бойових зіткнень, окупанти активізували бойову роботу авіації на таврійському напрямку

Ворог зменшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку та активізував бойову роботу авіації - 35 авіаударів за минулу добу, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Наші воїни знищили дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс "Бук-М1". В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 26 бойових зіткнень та здійснив 823 артобстріли. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - написав він у телеграм-каналі.

Загальні втрати противника минулої доби становлять 357 осіб та 50 одиниць військової техніки. Зокрема, три танки, три ББМ, п'ять артсистем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 20 БпЛА, 10 автомобілів і три одиниці спецтехніки. Знищили три склади боєприпасів та два інші важливі об'єкти ворога.