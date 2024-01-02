Польща посилила повітряне патрулювання поблизу українського кордону

Польща посилила повітряне патрулювання поблизу кордону з Україною, повідомила у вівторок пресслужба польського міністерства національної оборони.

"Інформуємо вас, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по території України. Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і повітряний танкер союзників", - ідеться в повідомленні в офіційному X-акаунті Міноборони Польщі.

Уточнюється, що літаки патрулюють повітряний простір на сході країни.

"Військо Польське на постійній основі стежить за ситуацією на території України і перебуває в постійній готовності гарантувати безпеку польського повітряного простору", - наголосили у відомстві.