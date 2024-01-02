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12:25 02.01.2024

КМДА: у всіх районах Києва відновлено енергоживлення об'єктів водопостачання

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КМДА: у всіх районах Києва відновлено енергоживлення об'єктів водопостачання

У всіх районах Києва було відновлено енергоживлення об'єктів водопостачання, однак у Святошинському та Подільському районах спостерігається зниження тиску, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київводоканал".

"У всіх районах столиці відновлено живлення об'єктів водопостачання... Утім у Святошинському та Подільському районах, на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка наразі спостерігається пониження тиску водопостачання. Для повного запуску агрегатів і стабілізації тиску в мережі фахівцям "Київводоканалу" необхідно орієнтовно до однієї години", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #київ #енергопостачання #водопостачання

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