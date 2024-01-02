По Україні було запущено майже 100 ракет різних типів - Зеленський

2 січня по Україні було запущено майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет було збито, з них майже 60 - у районі Києва, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Жорсткі удари були і по Харкову. Наразі триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі", - сказав він.

"Мої співчуття всім рідним і близьким. Багато хто постраждав. Усім надають необхідну допомогу. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, хто допомагає людям", - сказав також президент.

Зеленський подякував "нашим повітряним силам, зенітникам і мобільним вогневим групам".

"Дякую всім у світі, хто допомагає. "Петріоти", "Айріси", "Насамси". Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме", - сказав Зеленський.