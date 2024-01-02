Події

11:50 02.01.2024

Унаслідок масованого ворожого обстрілу в Київській області дві людини загинули, 16 поранені - МВС

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Унаслідок масованого ворожого обстрілу в Київській області дві людини загинули, 16 поранені - МВС

Станом на 11:00 вівторка внаслідок масованого обстрілу ворога в Київській області двоє людей загинули, ще 16 зазнали поранень, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки й автомобілі, повідомляє МВС України.

"Київщина. Наслідки масованого обстрілу по населених пунктах області російськими терористами. Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, 5 багатоквартирних та 75 транспортних засобів", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

За інформацією МВС, у недобудованій церкві сталася пожежа, зруйновані кілька підприємств і складських приміщень.

"Загинули дві людини, 16 - отримали травми. Наразі 11 постраждалих проходять медичне обстеження", - інформують у відомстві.

Теги: #київська_область

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