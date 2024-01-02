Події

11:23 02.01.2024

На Львівщині зіткнулися карета швидкої допомоги та легковий автомобіль, шістьох осіб шпиталізовано

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На Львівщині зіткнулися карета швидкої допомоги та легковий автомобіль, шістьох осіб шпиталізовано

Шістьох осіб шпиталізовано внаслідок ДТП за участю карети швидкої допомоги та легкового автомобіля у Львові, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, аварія сталася 1 січня біля 17:30 у Львові на вулиці Кульпарківській.

"Швидка", що рухалася з увімкненими маячками, зіткнулася з легковим автомобілем "Шкода Октавія", за кермом якої перебувала 28-річна жителька Львова.

"Унаслідок зіткнення дістали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні водії обох транспортних засобів, лікар та фельдшер швидкої допомоги, 50-річний мешканець Дрогобича та 84-річна пацієнтка", - зазначено в повідомленні поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). 

Теги: #дтп #львівська_область

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