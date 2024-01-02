Події

11:06 02.01.2024

Кількість жертв землетрусу в Японії наближається до 50

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Кількість жертв землетрусу в Японії наближається до 50

Землетрус, що стався біля берегів Японії, за останніми даними, забрав життя щонайменше 48 осіб, повідомляє у вівторок японське телебачення.

При цьому рятувальники вважають, що кількість жертв іще може збільшитися: припускають, що люди можуть перебувати під завалами понад 50 зруйнованих будівель.

Раніше повідомляли про 30 загиблих.

Найбільше від підземних поштовхів постраждали міста Вадзіма і Судзу (префектура Ісікава).

Землетрус магнітудою 7,6 з епіцентром у префектурі Ісікава приблизно за 30 км на схід-північний схід від Вадзіми на острові Хонсю стався в понеділок. За першим поштовхом послідували понад 80 афтершоків.

 

Теги: #японія #землетрус

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