Кількість жертв землетрусу в Японії наближається до 50

Землетрус, що стався біля берегів Японії, за останніми даними, забрав життя щонайменше 48 осіб, повідомляє у вівторок японське телебачення.

При цьому рятувальники вважають, що кількість жертв іще може збільшитися: припускають, що люди можуть перебувати під завалами понад 50 зруйнованих будівель.

Раніше повідомляли про 30 загиблих.

Найбільше від підземних поштовхів постраждали міста Вадзіма і Судзу (префектура Ісікава).

Землетрус магнітудою 7,6 з епіцентром у префектурі Ісікава приблизно за 30 км на схід-північний схід від Вадзіми на острові Хонсю стався в понеділок. За першим поштовхом послідували понад 80 афтершоків.