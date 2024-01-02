Кількість постраждалих від ракетної атаки на Київщині зросла до 11 осіб, серед них - дитина

Кількість постраждалих у Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки зросла до 11, серед них - дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Раніше повідомлялося про сімох постраждалих і двох загиблих.

"За оперативною інформацією дві людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Кравченко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, у м. Вишневому, де було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС.

За даними Київської ОВА, у громадах області "пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів. В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням".