Події

00:01 02.01.2024

Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

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Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

У Києві кількість загиблих після російської атаки 29 грудня збільшилась до 29 осіб, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Три доби рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву. На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. На сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих. Найстрашніша трагедія столиці з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, у День жалоби, сумуємо разом із рідними за всіма безневинними жертвами російського терору", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Теги: #київ #жертви #атаки_рф

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