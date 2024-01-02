Число загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилося до 29 осіб

У Києві кількість загиблих після російської атаки 29 грудня збільшилась до 29 осіб, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Три доби рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву. На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. На сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих. Найстрашніша трагедія столиці з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, у День жалоби, сумуємо разом із рідними за всіма безневинними жертвами російського терору", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.