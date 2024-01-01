Події

23:18 01.01.2024

Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

1 хв читати
Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

Російські окупанти за минулий день обстріляли чотири громади прикордоння Сумської області, зафіксовано 68 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21:00 неділі, 1 січня.
"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади", - сказано в Телеграм-каналі ОВА.
За даними обладміністрації, по Есманській громаді було здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Також сталося потрапляння БпЛА типу "Шахед" (1 вибух) до 2-поверхового багатоквартирного житлового будинку у смт. Есмань. Внаслідок влучення 2 цивільних особи загинули, одна особа поранена, будівля частково зруйнована.
По Краснопільській громаді ворог бив із артилерії (11 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
У Хотинській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).
У Великописарівській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів) та обстріл із АГС (20 вибухів).

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 01.01.2024
ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

18:16 01.01.2024
На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

17:54 01.01.2024
Жінка загинула внаслідок влучання БПЛА в житловий будинок у Сумській області - Офіс генпрокурора

Жінка загинула внаслідок влучання БПЛА в житловий будинок у Сумській області - Офіс генпрокурора

16:51 01.01.2024
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок, під завалами опинилися люди - ОВА

На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок, під завалами опинилися люди - ОВА

16:31 01.01.2024
Над Сумщиною знищено два ворожі БПЛА Shahed - ОВА

Над Сумщиною знищено два ворожі БПЛА Shahed - ОВА

11:16 01.01.2024
У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

10:20 01.01.2024
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

08:52 01.01.2024
У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох мирних жителів

У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох мирних жителів

08:47 01.01.2024
РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії та БПЛА, сили ППО збили п'ять "шахедів"

РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії та БПЛА, сили ППО збили п'ять "шахедів"

08:13 01.01.2024
За добу в Херсонській області через обстріли загинула дитина, 14 людей дістали поранення

За добу в Херсонській області через обстріли загинула дитина, 14 людей дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

ОСТАННЄ

Сили ППО збили чотири БПЛА на півдні України

У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

У Японії знайшли двох загиблих унаслідок землетрусу

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень

Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, поранено чоловіка - ОВА

Фонд Порошенка профінансує відновлення музею Шухевича у Львові, знищеного ворожим дроном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА