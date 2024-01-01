Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений
Російські окупанти за минулий день обстріляли чотири громади прикордоння Сумської області, зафіксовано 68 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21:00 неділі, 1 січня.
"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади", - сказано в Телеграм-каналі ОВА.
За даними обладміністрації, по Есманській громаді було здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Також сталося потрапляння БпЛА типу "Шахед" (1 вибух) до 2-поверхового багатоквартирного житлового будинку у смт. Есмань. Внаслідок влучення 2 цивільних особи загинули, одна особа поранена, будівля частково зруйнована.
По Краснопільській громаді ворог бив із артилерії (11 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
У Хотинській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).
У Великописарівській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів) та обстріл із АГС (20 вибухів).