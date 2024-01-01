Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, поранено чоловіка - ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Токарівку Дар'ївської громади Херсонської області, внаслідок обстрілу поранення дістав місцевий житель, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл Токарівки постраждав місцевий житель. Окупанти вдарили по населеному пункту близько 15:30. Поранення отримав 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У потерпілого діагностували вибухову травму та поранення руки. Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.