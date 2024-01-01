Події

18:34 01.01.2024

Фонд Порошенка профінансує відновлення музею Шухевича у Львові, знищеного ворожим дроном

1 хв читати

Фонд п'ятого президента України Петра Порошенка профінансує відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові, який знищив уночі ворожий дрон Shahed, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Русня як справжні нацисти знищує нашу національну памʼять. Це і музей Марії Примаченко, і музей Сковороди, і університет, де вчився Бандера. Але памʼять не спалиш ракетами. Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Наш Фонд Порошенка профінансує всі необхідні роботи", - повідомив Порошенко.

П'ятий президент України зауважив, що Шухевич був незвичайною людиною, оскільки він створив перший український бізнес Галичини та фінансував Українську повстанську армію.

"Це історія великого головнокомандувача. Який зміг збудувати державу всередині імперії. Який зміг створити українську армію з нуля. Який безмежно вірив в Україну. Ми, українці, памʼятаємо. Музей житиме", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка російські окупанти атакували дронами Львівську область. Унаслідок пожежі, спричиненої падінням уламків збитого російського безпілотника в районі Білогорща у Львові, знищено музей Романа Шухевича. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, збереглися лише фрагменти обгорілих стін.

Теги: #шухевич #музей #фонд_порошенка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 27.12.2023
З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" спрямував на підтримку ЗСУ  4 млрд 084 млн 126 тис. грн.

З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" спрямував на підтримку ЗСУ  4 млрд 084 млн 126 тис. грн.

16:52 15.12.2023
Частину демонтованих у Києві пам'ятників передано до Парку радянського періоду в Путивлі

Частину демонтованих у Києві пам'ятників передано до Парку радянського періоду в Путивлі

11:07 11.12.2023
Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну не стали частиною Державного музейного фонду - Білоцерковець

Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну не стали частиною Державного музейного фонду - Білоцерковець

09:48 22.11.2023
Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота" - Мінкультури

Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота" - Мінкультури

03:10 06.11.2023
У будівлі Художнього музею пошкоджено стіни та вибито вікна

У будівлі Художнього музею пошкоджено стіни та вибито вікна

11:17 16.10.2023
Територія Музею історії України у Другій світовій стане доступна для відвідувачів з 19 жовтня

Територія Музею історії України у Другій світовій стане доступна для відвідувачів з 19 жовтня

16:23 09.10.2023
Мистецтво, художнє сприйняття і людяність у час війни представили одеські художники у Києві

Мистецтво, художнє сприйняття і людяність у час війни представили одеські художники у Києві

13:54 27.08.2023
У Києві відкрився Музей українського грамзапису - міськадміністрація

У Києві відкрився Музей українського грамзапису - міськадміністрація

16:32 24.08.2023
Фонд Порошенка разом з підприємствами та громадськими організаціями витратив на допомогу ЗСУ понад 93 млн 154 тис. доларів США

Фонд Порошенка разом з підприємствами та громадськими організаціями витратив на допомогу ЗСУ понад 93 млн 154 тис. доларів США

18:32 28.07.2023
Президент просить Раду відхилити закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору

Президент просить Раду відхилити закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

Жінка загинула внаслідок влучання БПЛА в житловий будинок у Сумській області - Офіс генпрокурора

У Києві працює ППО - КМВА

На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок, під завалами опинилися люди - ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, поранено чоловіка - ОВА

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

На північному напрямку мобільні групи знищили чотири БПЛА Shahed - Наєв

На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету Х-59 - ПК "Схід"

Жінка загинула внаслідок влучання БПЛА в житловий будинок у Сумській області - Офіс генпрокурора

У Києві працює ППО - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА