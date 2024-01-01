Фонд Порошенка профінансує відновлення музею Шухевича у Львові, знищеного ворожим дроном

Фонд п'ятого президента України Петра Порошенка профінансує відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові, який знищив уночі ворожий дрон Shahed, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Русня як справжні нацисти знищує нашу національну памʼять. Це і музей Марії Примаченко, і музей Сковороди, і університет, де вчився Бандера. Але памʼять не спалиш ракетами. Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Наш Фонд Порошенка профінансує всі необхідні роботи", - повідомив Порошенко.

П'ятий президент України зауважив, що Шухевич був незвичайною людиною, оскільки він створив перший український бізнес Галичини та фінансував Українську повстанську армію.

"Це історія великого головнокомандувача. Який зміг збудувати державу всередині імперії. Який зміг створити українську армію з нуля. Який безмежно вірив в Україну. Ми, українці, памʼятаємо. Музей житиме", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка російські окупанти атакували дронами Львівську область. Унаслідок пожежі, спричиненої падінням уламків збитого російського безпілотника в районі Білогорща у Львові, знищено музей Романа Шухевича. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, збереглися лише фрагменти обгорілих стін.