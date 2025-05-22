Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

22 машини швидкої допомоги передали у бригади ТрО ЗСУ та Медичному Добровольчому Батальйону "Госпітальєри". Автівки куплені у Франції за гроші, які зібрала волонтерська організація зі США Ukraine focus, до фінансування проєкту долучився і Фонд Порошенка, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Петро Порошенко особисто випробував одну з машин під час транспортування від західного кордону до столиці, де їх передали у підрозділи.

"У колоні 22 машини для евакуації поранених з поля бою, які подолали довгий шлях із Франції до Києва. Коли наш давній друг Брок Бірман та фонд "Ukraine Focus" поділилися ідеєю завезти "швидкі" для українських військових, ми з Мариною одразу зголосилися та переказали гроші. Цей проєкт можна назвати справжньою "народною дипломатією", бо, крім нас, над його реалізацією працювали громадяни з різних країн - Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини і, звісно, України", - розповів Петро Порошенко.

Одна з програм Ukraine focus - це добровольчий корпус швидкої допомоги, який за три роки війни поставив в Україну без жодної копійки бюджетних коштів більше 380 медичних автівок, наголосив політик.

Евакуаційні машини на фронті вкрай потрібні, бо ворог їх постійно знищує, а поранених треба швидко доставити до стаціонарних медзакладів, пояснюють військові.

"Щомісяця одна швидка допомога надає послуги більше 250 бійцям - пораненим, хворим, евакуаційні послуги. Помножте зараз це на 380 і помножте на кількість місяців війни, яка триває. Оце роблять ці герої. Ця програма збирає донати з усіх Сполучених Штатів, частину з Франції, частину з інших країн-членів НАТО. І це - найкраща дипломатія. Бо вона мотивує неймовірну підтримку людей, якої Україна зараз так потребує", - говорить Порошенко. Він також додав, що серед донорів є сенатори і конгресмени США.

"Територіальна оборона - це добровольці, які з перших годин широкомасштабного вторгнення пішли захищати рідну землю", - зазначає Порошенко. Зараз ці бригади та батальйони стоять на найгарячіших точках фронту.

"Ми маємо пам’ятати, що гарантом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави є перш за все Збройні Сили України. Тож зробимо їх сильнішими", - наголошує Порошенко.