Фонд Порошенка посилює співпрацю з місією Ukraine Focus: медеваки та пікапи - на фронт

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Фонд Порошенка оголосив про розширення партнерства з американською місією Ukraine Focus, яка з початку повномасштабного вторгнення забезпечує українських військових медичними евакуаційними автомобілями, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Під час відкриття фотовиставки "Focused on Humanity: Convoys, Courage and Compassion" п’ятий Президент України Петро Порошенко повідомив про рішення виділити 4 млн грн на підтримку діяльності організації. Виставку він відкрив спільно з Мариною Порошенко.

За словами Порошенка, Ukraine Focus розпочала з 14 машин, а нині передала на фронт уже понад 400. Частину з них оплачує Фонд Порошенка. У межах нових домовленостей із директором місії Бірманом Броком передбачено поставки не лише медеваків, а й пікапів.

"Кожна така машина - це десятки врятованих життів щомісяця", - наголосив Порошенко, додавши, що їхнє значення для фронту не менше, ніж у дронів, озброєння чи засобів РЕБ.

Фонд також відзначив професійність американської команди, яка забезпечує доставку, логістику та технічне обслуговування авто в Україні.