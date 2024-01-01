На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок, під завалами опинилися люди - ОВА

В Есманській громаді Сумської області ворожий БПЛА Shahed влучив у двоповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди, на місці працюють необхідні служби, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У перший день нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БПЛА типу "Шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді. Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

За попередньою інформацією, з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.