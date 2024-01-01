Окупанти обстріляли Комишани біля Херсона, госпіталізовано місцеву жительку

Жителька селища Комишани Херсонської міської територіальної громади дістала травми і була шпиталізона внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації в понеділок.

"Російська армія атакувала Комишани. Під ворожим вогнем опинився житловий будинок. У власному будинку постраждала жінка. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Постраждалу доправили до лікарні для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.