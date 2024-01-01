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11:16 01.01.2024

У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

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У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

П'ять мирних жителів Донецької області дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. У Торецькій ТГ поранені три людини: дві у Торецьку й одна у Нью-Йорку. В Часовоярській ТГ пошкоджені п’ять приватних будинків, п’ять багатоповерхівок, дві промислові будівлі", - написав Філашкін у телеграмі в понеділок уранці.

Ще двоє людей поранені в Покровському районі, зокрема дитина. "Увечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську - поранено 9-річну дитину, пошкоджено 15 будинків, два заклади охорони здоров'я, котельню і газопровід. Курахівська ТГ під вогнем "Ураганів" і артилерії - у зоні ураження центр міста, приватний сектор і промзона, є пряме влучання в будинок. В Авдіївці поранено одну людину. У Гродівській ТГ пошкоджено 12 будинків, у Новогродівській ТГ обстріляно Галицинівку", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, у Вугледарській територіальній громаді Волноваського району пошкоджено будинок у Новоукраїнці та сільгоспбудівлі в Богоявленці.

"Краматорський район. Увечері ворог обстріляв Костянтинівку з "Ураганів" - пошкоджено п’ять приватних будинків, газогін та лінії електропередач. В Лиманській ТГ чотири рази обстріляне Торське", - повідомив Філашкін. 

Теги: #обстріли #донецька_область

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