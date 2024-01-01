У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох мирних жителів

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства в м. Чугуїв. Частково зруйновано ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранення отримали 3 людини, ще двох людей врятували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок денного ворожого обстрілу Козачої Лопані пошкоджено приватне домоволодіння, а в Івашках - пошкоджено газопровід і два багатоквартирні будинки.