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08:40 01.01.2024

У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами

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У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами

У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами С-300, Х-31П і Х-59, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в понеділок уранці.

"У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БПЛА типу "Shahed". Атака здійснювалася хвилями з чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф", - сказано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"Загалом зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників "Shahed-136/131". Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П і однією Х-59 із ТОТ Херсонської та Запорізької областей", - наголошується в повідомленні.

За даними ПС ЗСУ, фактично в усіх регіонах працювала ППО. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

"У Новорічну ніч захисникам неба вдалося знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА - 87 із 90 "Shahed-136/131", - наголошується в повідомленні ПС ЗСУ.

 

Теги: #ппо #пс_зсу

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