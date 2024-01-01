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04:23 01.01.2024

Окупанти за день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 160 вибухів

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Окупанти за день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 160 вибухів

Російські окупанти за минулий день обстріляли сім громад прикордоння Сумської області, зафіксовано понад 160 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 неділі, 31 грудня.

"Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади", - ідеться в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, по Краснопільській громаді з території РФ здійснено атаку ворожим дроном типу "FPV" (1 вибух). Також скинуто 6 вибухових пристроїв (ймовірно ВОГ) та були артобстріли (13 вибухів) і мінометні обстріли (16 вибухів).
У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з гранатомета (АГС) - (55 вибухів) і мінометів (47 вибухів).
По Шалигинській громаді росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) і мінометів (5 вибухів).

Також окупанти обстріляли з артилерії громади: Юнаківську (5 вибухів) і Білопільську (5 вибухів). Крім того, війська РФ відкрили вогонь із мінометів по Путивльській громаді (2 вибухи) і Хотінській (5 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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