В Одеській ОВА повідомляють про трьох поранених через російську атаку дронами

Через російську атаку дронами в Одесі троє людей дістали поранення і госпіталізовані, уточнив інформацію про постраждалих голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 1 січня.

"Унаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання в житлові будинки в Одесі. Наразі відомо про одного загиблого. Трьох людей поранено, їх госпіталізовано", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють", - додав Кіпер.

Попередньо, він повідомляв про одного загиблого і кількох поранених через ворожу атаку БпЛА.

