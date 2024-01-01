Події

03:31 01.01.2024

В Одеській ОВА повідомляють про трьох поранених через російську атаку дронами

1 хв читати
В Одеській ОВА повідомляють про трьох поранених через російську атаку дронами

 Через російську атаку дронами в Одесі троє людей дістали поранення і госпіталізовані, уточнив інформацію про постраждалих голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 1 січня.

"Унаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання в житлові будинки в Одесі. Наразі відомо про одного загиблого. Трьох людей поранено, їх госпіталізовано", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють", - додав Кіпер.

Попередньо, він повідомляв про одного загиблого і кількох поранених через ворожу атаку БпЛА.
 

Теги: #україна #одеса #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:12 01.01.2024
Унаслідок атаки БпЛА в Одесі є загиблий і поранені, у житлових будинках виникли пожежі

Унаслідок атаки БпЛА в Одесі є загиблий і поранені, у житлових будинках виникли пожежі

01:06 01.01.2024
РФ вночі продовжує атакувати Одеську область "шахедами"

РФ вночі продовжує атакувати Одеську область "шахедами"

00:05 01.01.2024
Україна у 2023 році стала сильнішою - Зеленський у Новорічному привітанні

Україна у 2023 році стала сильнішою - Зеленський у Новорічному привітанні

23:34 31.12.2023
Армія РФ вдарила ракетами "Торнадо-С" по Покровську Донецької області, поранено 9-річну дитину

Армія РФ вдарила ракетами "Торнадо-С" по Покровську Донецької області, поранено 9-річну дитину

22:31 31.12.2023
Петро і Марина Порошенки привітали українців: ми - нація неймовірних людей, і ми переможемо

Петро і Марина Порошенки привітали українців: ми - нація неймовірних людей, і ми переможемо

22:27 31.12.2023
Київ спрямував на підтримку військових 7 млрд грн. і збільшуватиме допомогу ЗСУ

Київ спрямував на підтримку військових 7 млрд грн. і збільшуватиме допомогу ЗСУ

19:20 31.12.2023
Кілька десятків ворожих ударних дронів у небі України, працює ППО

Кілька десятків ворожих ударних дронів у небі України, працює ППО

10:49 31.12.2023
У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

08:38 31.12.2023
Ворог завдав чотири удари БПЛА по центру Харкова, було чотири пожежі та є руйнування

Ворог завдав чотири удари БПЛА по центру Харкова, було чотири пожежі та є руйнування

01:51 31.12.2023
Ворожі дрони потрапили до житлових будинків у центрі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

Ворожі дрони потрапили до житлових будинків у центрі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки БпЛА в Одесі є загиблий і поранені, у житлових будинках виникли пожежі

Україна у 2023 році стала сильнішою - Зеленський у Новорічному привітанні

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

Силами оборони за два роки знищено понад 1700 російських ракет різних типів

ОСТАННЄ

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу, 14 січня на трон зійде її син Фредерік

РФ вивела в Чорне море три ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри", рівень ракетної загрози надвисокий

Силами оборони за два роки знищено понад 1700 російських ракет різних типів

ЗС України за добу завдали ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали 12 ракетних і 58 авіаударів, обстріляли понад 110 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Залужний привітав військовослужбовців: Прийдешній 2024 рік не буде легким, боротьба за свободу і майбутнє наших дітей триває

ЗС України відбили всі атаки на свої позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 12 атак, на куп'янському напрямку - 11

Зеленський привітав українців із прийдешнім новим роком: Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч

Дніпропетровську область окупанти за день 12 разів атакували дронами-камікадзе і 5 разів обстріляли з артилерії - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА