Армія РФ вдарила ракетами "Торнадо-С" по Покровську Донецької області, поранено 9-річну дитину

Увечері, 31 грудня, армія РФ вдарила ракетами "Торнадо-С" по Покровську Донецької області, унаслідок обстрілу поранено 9-річну дитину, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"9-річна дитина поранена внаслідок ракетного удару по Покровську. У новорічний вечір ворог випустив по місту 7 ракет. За попередньою інформацією, це Торнадо-С", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, 3 інфраструктурні об'єкти, офісне приміщення і 3 автомобілі, перебито газопровід.

На місці працюють рятувальники, поліція, представники місцевої влади та комунальні служби - фіксують обставини злочину та ліквідовують його наслідки.