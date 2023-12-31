Події

21:33 31.12.2023

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

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У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

У Польщі троє громадян України загинули в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в неділю вдень на кордоні населених пунктів Ґлівіце і Жерніця в Сілезькому воєводстві, повідомляє TVN24.

"40-річний водій Audi A6 зіткнувся боком із зустрічним Audi A4 на повороті дороги, втратив контроль над транспортним засобом, потім з'їхав з дороги і врізався в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в цьому автомобілі, громадяни України, загинули на місці", - повідомив прессекретар поліцейської дільниці в Ґлівіце, Марек Сломський.

Місце аварії обстежили рятувальники і співробітники поліції, було задіяно санітарний вертоліт.

"Прокурор разом зі слідчою групою встановлює обставини цього інциденту", - додав прессекретар поліції Ґлівіце.

 

 

 

Теги: #дтп #польща #жертви

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