Зеленський нагородив майже 700 воїнів із передової

Президент України Володимир Зеленський підписав у неділю укази про нагородження воїнів.

"Напередодні я підписав кілька указів – указів про шану для наших воїнів, про нашу їм вдячність", - сказав він у відеозверненні.

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати", - сказав президент.

Усі нагороджені, сказав Зеленський, "проявили себе на передовій у бойових бригадах із захисту наших людей і всієї України".

"І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, такі українці й українки. Сила та гордість нашого народу. І я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз! Усім, хто на фронті. Усім, хто захищає наше українське небо", - сказав президент.

За його словами, "хлопці захищатимуть наше небо і в цю ніч, і завтра".

"Усім, хто лікує наших воїнів. Хто на чергуванні зараз у ДСНС України. У місцевих органах влади. І всім, хто й Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій. Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла", - зазначив він.