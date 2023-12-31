Події

16:36 31.12.2023

Окупанти обстріляли Нікопольський район, у Нікополі троє постраждалих

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Троє жителів Нікополя постраждали внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог продовжив терор Нікопольського району. У районному центрі троє постраждалих. Поранено двох чоловіків і жінку", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, у Нікополі також пошкоджено аптеку, офісну будівлю, два мікроавтобуси і два легкові автомобілі.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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