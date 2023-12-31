У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки БпЛА виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури - ОВА

У Хмельницькій області вночі внаслідок ворожої атаки БпЛА "Shahed" виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, її оперативно ліквідували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БпЛА типу "Shahed". Водночас внаслідок атаки сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежу було оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.