Події

10:38 31.12.2023

У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки БпЛА виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури - ОВА

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У Хмельницькій області вночі внаслідок ворожої атаки БпЛА "Shahed" виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, її оперативно ліквідували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БпЛА типу "Shahed". Водночас внаслідок атаки сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежу було оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

 

Теги: #хмельницька_область #бпла

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