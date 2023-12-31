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08:54 31.12.2023

Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

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Кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 28, у Боровій загинули три людини

У ніч на неділю російські окупаційні будинки обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, є жертви, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли сел. Борова в Ізюмському районі. Пошкоджено приватні домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та 2 чоловіків. Дані встановлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що кількість постраждалих унаслідок вечірнього ракетного удару по Харкову зросла до 28 осіб.

"О 19:00 і 19:20 ворог випустив по Харкову щонайменше 6 ракет, правоохоронці вилучили уламки Іскандер. Загиблих немає. Унаслідок обстрілу постраждали 28 цивільних, із них 12 - перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Постраждалі в середньому та легкому стані. Пошкоджено житлові будинки, будівлі готелів, приміщення охорони здоров'я: обласна клінічна лікарня, обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні, транспорт", - написав Синєгубов.

Крім того, 1:09 та 1:30 окупанти завдали удару по Харкову "Шахедами". Без постраждалих. Було пошкоджено відділення банку, "Інститут метрології", житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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