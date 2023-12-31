Події

07:47 31.12.2023

Кількість втрат окупантів за добу становила 960 осіб

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Кількість втрат окупантів за добу становила 960 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 8 танків, 17 бронемашин, 30 артсистем, 37 БПЛА, 4 РСЗВ, 55 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 359230 (+960) осіб, танків - 5977 (+8) од, бойових броньованих машин - 11070 (+17) од, артилерійських систем - 8464 (+30) од, РСЗВ - 943 (+4) од, засоби ППО - 623 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6591 (+37), крилаті ракети - 1709 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11292 (+48) од, спеціальна техніка - 1268 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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